Traffico Roma del 10-06-2022 ore 08:00 (Di venerdì 10 giugno 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Traffico intenso nel quadrante est del raccordo in particolare i file tra via Casilina e via Ardeatina in carreggiata interna in esterna rallentamenti tra Prenestina e bufalo già incolonnato il Traffico del tratto Urbano della A24 a partire dal raccordo e fino alla tangenziale Traffico in file anche sulla Flaminia e sulla Salaria si intensifica il Traffico sulla tangenziale rallentamenti verso l’olimpo tra la Salaria & via dei Campi Sportivi sul ponte del Risorgimento segnalato un incidente il Traffico è rallentato ed è stata riaperta via dell’Acqua Acetosa chiusa ieri tra via Pontina e via Cristoforo Colombo per il danneggiamento della rete idrica ricordiamo che da ieri via dei Cerchi è chiusa per consentire l’allestimento del palco del ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneintenso nel quadrante est del raccordo in particolare i file tra via Casilina e via Ardeatina in carreggiata interna in esterna rallentamenti tra Prenestina e bufalo già incolonnato ildel tratto Urbano della A24 a partire dal raccordo e fino alla tangenzialein file anche sulla Flaminia e sulla Salaria si intensifica ilsulla tangenziale rallentamenti verso l’olimpo tra la Salaria & via dei Campi Sportivi sul ponte del Risorgimento segnalato un incidente ilè rallentato ed è stata riaperta via dell’Acqua Acetosa chiusa ieri tra via Pontina e via Cristoforo Colombo per il danneggiamento della rete idrica ricordiamo che da ieri via dei Cerchi è chiusa per consentire l’allestimento del palco del ...

Advertising

GuerraPatrizio : Non vorrei urtare la sensibilità di qualcuno ma ripetere tutti i giorni che il traffico è intenso all’innesto di Ro… - jmorat : RT @OGiannino: Ok, traffico ripristinato. Ma son passati 7 giorni: è possibile dopo accertamenti restare ancora all'oscuro di come motrice… - VAIstradeanas : 07:56 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - MassimoChiaram7 : RT @LuceverdeRoma: ??#Roma #traffico - Raccordo Anulare ??????Code tra Romanina e Anagnina >Interna #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : [AGG] ??#Roma #lavori - Via di Acqua Acetosa ?Strada riaperta al traffico tra Via Pontina e Via Cristoforo Colombo #Luceverde #Lazio -