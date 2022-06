The Boys 4: Prime Video annuncia il via libera alla prossima stagione (Di venerdì 10 giugno 2022) The Boys 4 verrà realizzata: Amazon ha rinnovato la serie tratta dall'omonimo fumetto per un nuovo ciclo di episodi. Prime Video ha annunciato la realizzazione di The Boys 4 grazie al rinnovo della serie prodotta da Amazon Studios in collaborazione con Sony Pictures Television. I realizzatori hanno inoltre svelato i dati delle visualizzazioni dei primi tre episodi della terza stagione. The Boys è tornata sugli schermi con i primi tre episodi della terza stagione venerdì 3 giugno, e nuove puntate saranno disponibili ogni venerdì, fino all'epico finale di stagione di venerdì 8 luglio. La stagione di otto episodi è disponibile in streaming in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 giugno 2022) The4 verrà realizzata: Amazon ha rinnovato la serie tratta dall'omonimo fumetto per un nuovo ciclo di episodi.hato la realizzazione di The4 grazie al rinnovo della serie prodotta da Amazon Studios in collaborazione con Sony Pictures Television. I realizzatori hanno inoltre svelato i dati delle visualizzazioni dei primi tre episodi della terza. Theè tornata sugli schermi con i primi tre episodi della terzavenerdì 3 giugno, e nuove puntate saranno disponibili ogni venerdì, fino all'epico finale didi venerdì 8 luglio. Ladi otto episodi è disponibile in streaming in esclusiva suin oltre 240 Paesi e ...

