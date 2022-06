Stefano Bonaccini ha dato il suo «benvenuto a Bologna» a Bono Vox, ma era un sosia (Di venerdì 10 giugno 2022) Il 9 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «Che cos’è il genio? Ieri, sul suo profilo Facebook, il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini accoglieva nella città di Bologna il cantante degli U2, Bono. Peccato che in realtà fosse Pavel Sfera, il sosia serbo di Bono. Il giorno seguente, oggi, Bonaccini lapidario rettificò: Correzione! Era un sosia. Ci siamo cascati». Si tratta di una notizia vera. L’8 giugno 2022, il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha pubblicato su Facebook una foto che mostra due uomini che sorridono alla fotocamera, uno dei quali indossa occhiali da soli rossi e una giacca nera. L’immagine è accompagnata da un testo, scritto da ... Leggi su facta.news (Di venerdì 10 giugno 2022) Il 9 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «Che cos’è il genio? Ieri, sul suo profilo Facebook, il governatore dell’Emilia-Romagnaaccoglieva nella città diil cantante degli U2,. Peccato che in realtà fosse Pavel Sfera, ilserbo di. Il giorno seguente, oggi,lapidario rettificò: Correzione! Era un. Ci siamo cascati». Si tratta di una notizia vera. L’8 giugno 2022, il presidente della regione Emilia-Romagnaha pubblicato su Facebook una foto che mostra due uomini che sorridono alla fotocamera, uno dei quali indossa occhiali da soli rossi e una giacca nera. L’immagine è accompagnata da un testo, scritto da ...

