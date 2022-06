San Giuseppe Vesuviano, terzo Comune sciolto per mafia nel Napoletano (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Consiglio dei Ministri ha sciolto il consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli: il sindaco, Vincenzo Catapano, vicino alla Lega, era stato eletto nel 2018 a capo di una serie di liste civiche. E’ il terzo Comune del Napoletano sciolto per mafia, dopo Castellammare di Stabia e Torre Annunziata. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Consiglio dei Ministri hail consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli: il sindaco, Vincenzo Catapano, vicino alla Lega, era stato eletto nel 2018 a capo di una serie di liste civiche. E’ ildelper, dopo Castellammare di Stabia e Torre Annunziata. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

