Sampdoria Pallotta, arriva la smentita: «Nessun interessamento» (Di venerdì 10 giugno 2022) James Pallotta, ex presidente della Roma, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com di un possibile interessamento della Sampdoria James Pallotta, ex presidente della Roma, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com di un possibile interessamento della Sampdoria. Le sue dichiarazioni: Sampdoria – «La notizia di un mio interessamento nell'acquisto della Sampdoria? Non è vera. Penso comunque che sia una meravigliosa città e un grande progetto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

