Pubblicità

LegaSalvini : ++ ?? LIBERO: “IL SOLITO PD NEMICO DELL’ITALIA FA PROCESSARE SALVINI IN EUROPA” ++ - globalistIT : - paceinguerra : RT @IlTraduci: @LegaSalvini #Salvini:”Stiamo crollando, quindi stiamo adottando il più classico dei nostri cavalli di battaglia: identifica… - IlTraduci : @LegaSalvini #Salvini:”Stiamo crollando, quindi stiamo adottando il più classico dei nostri cavalli di battaglia: i… - RiccardoCorio1 : @vanabeau #Salvini lavorasse e basta invece di danneggiare il paese al servizio delle sue ambizioni e criticano il… -

Globalist.it

della lotta ai cambiamenti climatici, amido dei depredatori del pianeta e - ovviamente - amico di Putin, anche se per darsi un tono sparla dei cinesi (alleati di Putin) almeno fino a ...... dove c'è il suo ex amico, ora, Tosi, che va in Forza Italia, lei e la Meloni insieme dopo ... No al Draghi - bisresta serio e replica: 'Molto più normalmente i cittadini domenica ... Salvini nemico dell’ambiente tutela gli inquinatori: “La Ue mette a rischio il lavoro e aiuta la Cina” IL capo della Lega contro il pacchetto "Fit for 55" approvato dal Parlamento europeo: "Rappresenta un duro colpo per l`automotive e non solo, mettendo a rischio centinaia di migliaia di posti di lavor ...La leader di Fratelli d’Italia nella tornata elettorale si gioca il primato nel centrodestra. Con parole d’ordine per conquistare il nord. E la testa già a ...