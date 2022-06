Salvini e Meloni | l' abbraccio sul palco a Verona | ' Non faremo la fine di Romeo e Giulietta'

Pubblicità

brandobenifei : Approvato il regolamento per ridurre le emissioni degli autoveicoli. Sconfitta totale della destra di #Meloni,… - elio_vito : Rahal, 42anni di origine marocchina è deceduto oggi a Castelvolturno per la fatica dopo avere salvato due bambini t… - EnricoLetta : Questa settimana il Parlamento Europeo farà un voto storico. Che peserà sulle future generazioni. Voterà #Fitfor55,… - toninocolasante : RT @Erica43581765: Nessuna Correlazione. #GreenPass #Vaccino #Pfizer #Moderna #Novavax #QuartaDose #TerzaDose #Draghi #Speranza #PartitoDem… - iosonofil : -

Matteoe Giorgiasono tornati insieme sul palco di piazza dei Signori a Verona per la chiusura della campagna elettorale di Federico Sboarina. Abbracci e selfie tra i due leader dopo le forti ...Elezioni, domenica si vota in mille comuni:cerca il sorpasso alla Lega, Letta testa l'... Sente odore di flop Matteoche polemizza: 'Non mi sono accorto che dalle massime cariche dello ...Chiusura di campagna elettorale in grande stile per il centrodestra a Verona ieri sera in una piazza Dante piena di sostenitori di Sboarina Sindaco. Il significato politico della manifestazione è appa ...(Agenzia Vista) Verona, 09 giugno 2022 "Hanno detto che eravamo come Romeo e Giulietta, ma garantisco che non faremo la stessa fine", le parole dilo scambio di battute tra Meloni e Salvini a ...