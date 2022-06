Salario minimo? Sul web si teme il lavoro nero (Di venerdì 10 giugno 2022) AGI - Accordo raggiunto in Consiglio Ue e Parlamento sulla direttiva per il Salario minimo europeo. Il provvedimento - spiega la Commissione - stabilisce un quadro per l'adeguatezza del Salario minimo legale, promuovendo la contrattazione collettiva sulla determinazione del Salario e migliorando l'accesso effettivo dei lavoratori alla protezione del Salario minimo nell'Ue. Fino a oggi su 27 Stati membri, sono sei quelli che non hanno ancora introdotto alcun limite minimo agli stipendi; tra questi c'è l'Italia. La bozza della direttiva Ue sul Salario minimo ora dovrà essere approvata in via definitiva dal Parlamento e Consiglio Ue. Un grande passo avanti europeo verso il ... Leggi su agi (Di venerdì 10 giugno 2022) AGI - Accordo raggiunto in Consiglio Ue e Parlamento sulla direttiva per ileuropeo. Il provvedimento - spiega la Commissione - stabilisce un quadro per l'adeguatezza dellegale, promuovendo la contrattazione collettiva sulla determinazione dele migliorando l'accesso effettivo dei lavoratori alla protezione delnell'Ue. Fino a oggi su 27 Stati membri, sono sei quelli che non hanno ancora introdotto alcun limiteagli stipendi; tra questi c'è l'Italia. La bozza della direttiva Ue sulora dovrà essere approvata in via definitiva dal Parlamento e Consiglio Ue. Un grande passo avanti europeo verso il ...

