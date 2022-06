Salario minimo: Letta, 'paga da 3-4 euro l'ora è sfruttamento' (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "La questione del Salario minimo non ha nulla a che vedere con la competitività delle imprese, pagare una persona 3-4 euro l'ora significa semplicemente sfruttarla". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, da Lodi a sostegno del candidato sindaco Andrea Furegato. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "La questione delnon ha nulla a che vedere con la competitività delle imprese,re una persona 3-4l'ora significa semplicemente sfruttarla". Così il segretario del Pd, Enrico, da Lodi a sostegno del candidato sindaco Andrea Furegato.

