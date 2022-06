Porto abusivo d’arma: denunciato 40enne di Avella (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvella (Av) – I Carabinieri della Stazione di Avella hanno denunciato un 40enne del posto per Porto abusivo di arma. Tutto è iniziato nel pomeriggio di lunedì scorso con la segnalazione al “112” di un soggetto che ad Avella, in Piazza Convento, armato di una pistola, senza alcuna apparente motivazione, inseguiva alcuni passanti. Nessuno poteva immaginare che si trattasse di un’arma ad aria compressa, priva di “tappo rosso”. Nel corso degli accertamenti, i Carabinieri hanno proceduto all’acquisizione di utili informazioni nonché delle immagini dei sistemi di videosorveglianza attivi sul posto, individuando così il presunto responsabile che, all’esito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso della pistola, rivelatasi di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – I Carabinieri della Stazione dihannoundel posto perdi arma. Tutto è iniziato nel pomeriggio di lunedì scorso con la segnalazione al “112” di un soggetto che ad, in Piazza Convento, armato di una pistola, senza alcuna apparente motivazione, inseguiva alcuni passanti. Nessuno poteva immaginare che si trattasse di un’arma ad aria compressa, priva di “tappo rosso”. Nel corso degli accertamenti, i Carabinieri hanno proceduto all’acquisizione di utili informazioni nonché delle immagini dei sistemi di videosorveglianza attivi sul posto, individuando così il presunto responsabile che, all’esito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso della pistola, rivelatasi di ...

