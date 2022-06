(Di venerdì 10 giugno 2022) L'ex tecnico della Juventus, Andrea, è vicino a firmare per il club turco Fatih Karagumruk, una delle squadre di Istanbul. L'ex giocatore, secondo la stampa turca avrebbe già raggiunto l'accordo con il club per un...

Pubblicità

davidelgaudio : RT @rosgen79: pirlo lo scorso anno fatto passare per maestro di calcio solo perché allenava i gobbi riparte da una squadra media del campio… - ZonaBianconeri : RT @J_network24: ???#Juventus | ????Andrea #Pirlo riparte dalla prima divisione turca - surfasport : ???? #ULTIMORA ?? Andrea #Pirlo riparte dalla #Turchia dove diventerà l’allenatore del #FatihKaragumruk ?? Il club si è… - CalcioOggi : Pirlo dimentica la Juve e riparte dalla Turchia: trovato l'accordo con il Fatih Karagumruk - - sportli26181512 : Pirlo al Karagumruk, c'è la firma: l'ex allenatore della Juventus riparte dalla Turchia: Andrea Pirlo ha firmato un… -

dice sì al Karagümrük Andreadal Karagümrük : il club turco (dove c'è una forte presenza di calciatori italiani, da Viviano a Borini ) ha scelto il suo allenatore. Nelle prossime ...... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "dalla ...L’allenatore ex Juventus Andrea Pirlo ha firmato un contratto annuale con il Karagümrük, squadra turca che quest’anno è arrivata ...Dopo un anno di pausa, sfruttato per studiare per rimettersi in gioco, Andrea Pirlo è pronto a tornare ad allenare. Il 43enne bresciano, infatti, è a un passo dall'approdo ai turchi del Faith ...