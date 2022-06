Piccolo incidente al telescopio spaziale Webb (Di venerdì 10 giugno 2022) – Il telescopio spaziale James Webb (nella foto) della NASA, lanciato la mattina di Natale dalla Guyana francese, è stato colpito da un micrometeoroide, che fortunatamente non ha offuscato la sua capacità di osservare l’Universo. Webb, costato 10 miliardi di dollari, è ancora in fase di calibrazione, per fortuna non ha subito seri danni, ma la Nasa, riporta il Washington Post, è stata colta di sorpresa: non si aspettava questo colpo che è andato dritto su uno specchio. Naturalmente gli scienziati sono ora impegnati a analizzare e valutare le conseguenze di questo incidente i cui dettagli sono stati descritti sul blog dedicato al telescopio spaziale, che ha subito lanciato la notizia: “Tra il 23 e il 25 maggio, il telescopio spaziale ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 giugno 2022) – IlJames(nella foto) della NASA, lanciato la mattina di Natale dalla Guyana francese, è stato colpito da un micrometeoroide, che fortunatamente non ha offuscato la sua capacità di osservare l’Universo., costato 10 miliardi di dollari, è ancora in fase di calibrazione, per fortuna non ha subito seri danni, ma la Nasa, riporta il Washington Post, è stata colta di sorpresa: non si aspettava questo colpo che è andato dritto su uno specchio. Naturalmente gli scienziati sono ora impegnati a analizzare e valutare le conseguenze di questoi cui dettagli sono stati descritti sul blog dedicato al, che ha subito lanciato la notizia: “Tra il 23 e il 25 maggio, il...

germanshepard8 : #10giugno 1981 - #Incidente di #Vermicino: il piccolo #AlfredoRampi cade in un pozzo artesiano in cui morirà dopo e… - PicoPaperopoli : ?? #10Giugno 1981 - Incidente di Vermicino: il piccolo Alfredo Rampi cade in un pozzo artesiano in cui morirà dopo… - RoccoSatriano : @RaiNews Sbarella di brutto e voi lo chiamate 'piccolo incidente '? - leopadanofe : RT @RaiNews: Un'esitazione di Joe Biden ha fatto temere il ripetersi del piccolo incidente avvenuto circa un anno fa (Video) - Accadde_Oggi : 1981 - Incidente di Vermicino: il piccolo Alfredo Rampi cade in un pozzo ... #AccaddeOggi -