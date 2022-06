Nations League, Inghilterra-Italia: Marciniak sarà l’arbitro del match (Di venerdì 10 giugno 2022) Inghilterra-Italia, gara valida per la terza giornata di Nations League e in programma domani sera a Wolverhampton, sarà diretta dal polacco Szymon Marciniak. Con lui i connazionali Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, il quarto ufficiale di gara Tomasz Musial e gli arbitri Var Tomasz Kwiatkowski e Adam Kupsik. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022), gara valida per la terza giornata die in programma domani sera a Wolverhampton,diretta dal polacco Szymon. Con lui i connazionali Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, il quarto ufficiale di gara Tomasz Musial e gli arbitri Var Tomasz Kwiatkowski e Adam Kupsik. SportFace.

