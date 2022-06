Napoli, interesse per i big del Sassuolo: Carnevali spiazza tutti (Di venerdì 10 giugno 2022) Valter De Maggio, noto giornalista, ha rivelato delle interessanti notizie di calciomercato durante la sua trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto riportato dal conduttore radiofonico, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, avrebbe fatto sapere che non ci sarebbe stato nessun contatto tra il Napoli e il club neroverde per discutere di mercato. Il Sassuolo è reduce da una stagione conclusa all’undicesimo posto in campionato a quota 50 punti. Alcuni dei suoi calciatori hanno sorpreso in positivo per il loro rendimento ed hanno attirato di conseguenza l’attenzione delle migliori squadre d’Italia e d’Europa. Nelle ultime settimane, quattro calciatori neroverdi erano stati accostati al Napoli: Hamed Junior Traoré, Gianluca ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 giugno 2022) Valter De Maggio, noto giornalista, ha rivelato delle interessanti notizie di calciomercato durante la sua trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss. Secondo quanto riportato dal conduttore radiofonico, l’amministratore delegato del, Giovanni, avrebbe fatto sapere che non ci sarebbe stato nessun contatto tra ile il club neroverde per discutere di mercato. Ilè reduce da una stagione conclusa all’undicesimo posto in campionato a quota 50 punti. Alcuni dei suoi calciatori hanno sorpreso in positivo per il loro rendimento ed hanno attirato di conseguenza l’attenzione delle migliori squadre d’Italia e d’Europa. Nelle ultime settimane, quattro calciatori neroverdi erano stati accostati al: Hamed Junior Traoré, Gianluca ...

Pubblicità

cn1926it : La #Lazio non molla #Mertens: sarebbe il vice-#Immobile ideale per #Sarri - comecer_group : L'evento di Medicina Nucleare a Napoli, sta per concludersi. Mattia e Davide ringraziano tutti i partecipanti che h… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, Andrea Petagna in uscita: su di lui è vigile l'interesse della Salernitana - Luxgraph : Pogba-Juve sempre più vicini, ma dalla Francia rilanciano l’interesse del Psg - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili GdS – Chelsea, super offerta a Koulibaly: c’è anche il PSG: GdS –… -