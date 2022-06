Miller firma per Ktm Per la Ducati ufficiale sfida Bastianini - Martin - Sport - quotidiano.net

Advertising

infoitsport : Motomondiale: Ktm, Miller firma un contratto biennale per le stagioni 2023 e 2024 - CBACOMPETICION : @jackmilleraus FIRMA CON KTM - CBACOMPETICION : MILLER FIRMA CON KTM - lorenzo10469500 : MotoGP: Jack Miller lascia Ducati, c'è la firma con Ktm - Sportmediaset - Sport Mediaset - infoitsport : Motomondiale: Ktm, Miller firma un contratto biennale per le stagioni 2023 e 2024 -

Dopo cinque stagioni (tre in Pramac e le ultime due nel team factory), 16 podi e due vittorie, l'australiano Jackpassa in Ktm ufficiale per il 2023 e 2024. Due i piloti in corsa per una 'divisa' da ufficiale da affiancare a Pecco Bagnaia: Enea Bastianini (team Gresini), 3 vittorie stagionali e 3° in ...Il pezzo porta ladi Anna Peele e comincia così: "Stai seduta di fronte a Miles Teller al ... È in quel periodo che per Vanity Fair Juliescrive un profilo di Teller che racconta la ...Dopo cinque stagioni (tre in Pramac e le ultime due nel team factory), 16 podi e due vittorie, l’australiano Jack Miller passa in Ktm ufficiale per il 2023 e 2024. Due i piloti in corsa per una ...Jack Miller ha deciso il suo futuro, l'australiano ha firmato per la KTM, sarà con la casa austriaca dal 2023.