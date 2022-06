LIVE Berrettini-Sonego 3-6 2-1, ATP Stoccarda in DIRETTA: Matteo cerca di scuotersi (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Game Berrettini. Pizzica la riga il rovescio in back del romano, che per la prima volta dell’incontro tiene il servizio senza patemi. 40-15 Servizio, attacco, e smash. Due palle del 2-1 Berrettini. 30-15 ACE Berrettini, il terzo della sua partita. 15-15 Doppio fallo Berrettini, il quarto. 15-0 Con il dritto Matteo si prende il primo punto del terzo gioco. 1-1 Game Sonego. Senza faticare Lorenzo tiene comodamente il servizio. 40-0 Scappa via la risposta di Berrettini. In un attimo ci sono tre palle dell’1 pari. 30-0 Buona questa volèe di rovescio del torinese. 15-0 Servizio vincente Sonego. 1-0 Game Berrettini. Il numero due del seeding arriva perfettamente ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Game. Pizzica la riga il rovescio in back del romano, che per la prima volta dell’incontro tiene il servizio senza patemi. 40-15 Servizio, attacco, e smash. Due palle del 2-1. 30-15 ACE, il terzo della sua partita. 15-15 Doppio fallo, il quarto. 15-0 Con il drittosi prende il primo punto del terzo gioco. 1-1 Game. Senza faticare Lorenzo tiene comodamente il servizio. 40-0 Scappa via la risposta di. In un attimo ci sono tre palle dell’1 pari. 30-0 Buona questa volèe di rovescio del torinese. 15-0 Servizio vincente. 1-0 Game. Il numero due del seeding arriva perfettamente ...

