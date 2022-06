Lavrov: 'La Russia aperta al dialogo, ma per ballare si deve essere in due' (Di venerdì 10 giugno 2022) Il ministro degli Esteri del Cremlino torna a parlare di negoziati dopo i proclami del presidente russo Putin, che si è paragonato a Pietro il Grande. Per Mosca uno dei nodi è anche la richiesta dell'... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 10 giugno 2022) Il ministro degli Esteri del Cremlino torna a parlare di negoziati dopo i proclami del presidente russo Putin, che si è paragonato a Pietro il Grande. Per Mosca uno dei nodi è anche la richiesta dell'...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Lavrov: 'Con il ministro turco abbiamo parlato dei problemi di trasporto del grano ucraino che i colleghi… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia è aperta al dialogo, ma 'bisogna essere in due per ballare il tango'. Così il ministro degli Es… - LiaQuartapelle : Quando si dice che bisogna essere uniti e risoluti nell’imporre sanzioni alla Russia, perché solo così queste funzi… - veterof76 : RT @genovitt: Lavrov: I nostri partner occidentali devono rendersi conto che la connivenza con l'atteggiamento militarista di Kiev non port… - BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | La Russia è aperta al dialogo, ma 'bisogna essere in due per ballare il tango'. Così il ministro degli Esteri r… -