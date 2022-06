Lavori in Fi-Pi-Li: tutte le novità in vista dell'estate. Le date, le chiusure e i tratti interessati (Di venerdì 10 giugno 2022) L'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli: "Ricordo che sono interventi necessari e importanti per la sicurezza della strada e ai fini della manutenzione. I Lavori notturni hanno consentito l'accelerazione" Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 10 giugno 2022) L'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli: "Ricordo che sono interventi necessari e importanti per la sicurezzaa strada e ai finia manutenzione. Inotturni hanno consentito l'accelerazione"

letteragi : News: Gela. Mutui per la manutenzione straordinaria delle strade. Assessore in tutte le zone. Nel frattempo già lav… - GuxRunner : @AzzolinaLucia Onorevole, tutte le speranze di noi cittadini e delle imprese che si sono esposte sono riposte nelle… - MazzoldiArreda : Ci prendiamo cura dei nostri lavori prestando attenzione a tutti gli aspetti che li caratterizzano e li definiscono… - Evelina01087907 : Ormai è retorica puntualizzare la tua bellezza (lo sei e lo sappiamo tutti). Quando non ti si vede per ore è perché… - ServiziAlLavoro : Tutte le offerte di lavoro in provincia di Pisa | Attualità PISA - Quinews Volterra Ecco le opportunità proposte da… -