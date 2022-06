La sorella di Stefano De Martino festeggia il compleanno e lui scrive: “Ti amo Adelaide” (Di venerdì 10 giugno 2022) Adelaide De Martino, la sorella di Stefano De Martino, ha festeggiato il compleanno con un party delizioso. Accanto a lei il fidanzato, la sua famiglia, gli amici e ovviamente Stefano e Davide, i suoi fratelli. Nessuna traccia di Belen ma immaginiamo solo per impegni di lavoro. Adelaide De Martino ha compiuto 18 + 10 anni, e ha festeggiato in un locale in provincia di Napoli. Scatenatissimo Stefano De Martino che si è ovviamene divertito tra passi di danza e chiacchiere con tutti gli amici che non vedeva da tempo. Non poteva essere che lui l’anima della festa ma il conduttore ha ovviamente cercato di non oscurare la bellissima ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 10 giugno 2022)De, ladiDe, hato ilcon un party delizioso. Accanto a lei il fidanzato, la sua famiglia, gli amici e ovviamentee Davide, i suoi fratelli. Nessuna traccia di Belen ma immaginiamo solo per impegni di lavoro.Deha compiuto 18 + 10 anni, e hato in un locale in provincia di Napoli. ScatenatissimoDeche si è ovviamene divertito tra passi di danza e chiacchiere con tutti gli amici che non vedeva da tempo. Non poteva essere che lui l’anima della festa ma il conduttore ha ovviamente cercato di non oscurare la bellissima ...

