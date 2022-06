I due coniugi trovati morti in casa a Fossalta di Portogruaro (Di venerdì 10 giugno 2022) I corpi di un uomo di 55 anni e della moglie (49enne) sono stati trovati senza vita all’interno della loro abitazione nel centro di Fossalta di Portogruaro, cittadina in provincia di Venezia. Secondo le prime ricostruzioni fatte dagli investigatori, potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. L’uomo, una guardia giurata, avrebbe strangolato la sua compagna prima di utilizzare quella stessa arma contro se stesso aprendo il fuoco. Fossalta di Portogruaro, marito e moglie trovati morti in casa Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, la donna – Lorena Puppo – sarebbe stata uccisa dal marito, probabilmente al culmine di una lite all’interno delle mura di quella casa di via Roma. Ma questa è, al momento, solamente un’ipotesi. ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) I corpi di un uomo di 55 anni e della moglie (49enne) sono statisenza vita all’interno della loro abitazione nel centro didi, cittadina in provincia di Venezia. Secondo le prime ricostruzioni fatte dagli investigatori, potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. L’uomo, una guardia giurata, avrebbe strangolato la sua compagna prima di utilizzare quella stessa arma contro se stesso aprendo il fuoco.di, marito e moglieinSecondo quanto riportato da Il Gazzettino, la donna – Lorena Puppo – sarebbe stata uccisa dal marito, probabilmente al culmine di una lite all’interno delle mura di quelladi via Roma. Ma questa è, al momento, solamente un’ipotesi. ...

