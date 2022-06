Ginnastica ritmica, ufficiale: cancellati gli Europei in Ucraina del 2023 (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Comitato esecutivo della Ginnastica europea ha ufficializzato una decisione relativamente agli Europei di ritmica del 2023: cancellato l’evento in Ucraina. La situazione in territorio ucraino, infatti, a causa della nota guerra con la Russia di Putin, preoccupa e non garantisce una situazione adeguatamente tranquilla per gli atleti protagonisti. Dopo il consiglio del Comitato Olimpico Internazionale, che aveva invitato i vertici della Ginnastica di annullare gli eventi in Russia e Ucraina, ecco dunque l’attesa e purtroppo prevedibile scelta. In questo contesto, la federazione europea ha chiesto alle Federazioni nazionali di riproporre le candidature per ospitare gli Europei entro il 24 giugno 2022. Situazione instabile in Ucraina ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Comitato esecutivo dellaeuropea ha ufficializzato una decisione relativamente aglididel: cancellato l’evento in. La situazione in territorio ucraino, infatti, a causa della nota guerra con la Russia di Putin, preoccupa e non garantisce una situazione adeguatamente tranquilla per gli atleti protagonisti. Dopo il consiglio del Comitato Olimpico Internazionale, che aveva invitato i vertici delladi annullare gli eventi in Russia e, ecco dunque l’attesa e purtroppo prevedibile scelta. In questo contesto, la federazione europea ha chiesto alle Federazioni nazionali di riproporre le candidature per ospitare glientro il 24 giugno 2022. Situazione instabile in...

