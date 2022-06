Gf Vip 7, salta un concorrente? “Era con un piede nella Casa” | Di chi si tratta (Di venerdì 10 giugno 2022) Gf Vip 7, salta un concorrente che avrebbe dovuto prendere parte all’edizione del reality Mediaset che aprirà i battenti a settembre. Ecco di chi si tratta Il Gf vip 7 inizierà a settembre e si sta lavorando per formare il cast di concorrenti ed opinionisti del reality show di Canale 5. Stando a quanto anticipato da TvBlog, l’inizio sarebbe previsto per il 19 settembre. Già però circolano sul web le prime indiscrezioni sui possibili concorrenti. Nulla di ufficiale ma potrebbero varcare la porta rossa del reality più spiato d’Italia: Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi, Jeda, Max Felicitas, Asia Gianese, Gigliola Cinquetti, Patrizia Groppelli, Evelina Sgarbi e Federico Fashion Style. Proprio quest’ultimo nome però sarebbe saltato. Secondo Pipol Gossip Federico non ci sarà, ecco cosa scrive il ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 10 giugno 2022) Gf Vip 7,unche avrebbe dovuto prendere parte all’edizione del reality Mediaset che aprirà i battenti a settembre. Ecco di chi siIl Gf vip 7 inizierà a settembre e si sta lavorando per formare il cast di concorrenti ed opinionisti del reality show di Canale 5. Stando a quanto anticipato da TvBlog, l’inizio sarebbe previsto per il 19 settembre. Già però circolano sul web le prime indiscrezioni sui possibili concorrenti. Nulla di ufficiale ma potrebbero varcare la porta rossa del reality più spiato d’Italia: Antonino Spinalbese, AntoFiordelisi, Jeda, Max Felicitas, Asia Gianese, Gigliola Cinquetti, Patrizia Groppelli, Evelina Sgarbi e Federico Fashion Style. Proprio quest’ultimo nome però sarebbeto. Secondo Pipol Gossip Federico non ci sarà, ecco cosa scrive il ...

Pubblicità

pinetadeifiori : RT @Caterin51892334: Io comunque questo fandom non lo riconosco più. Tra chi imposta una narrativa con conseguenze oscene a chi salta alla… - sssasalvolima : RT @Caterin51892334: Io comunque questo fandom non lo riconosco più. Tra chi imposta una narrativa con conseguenze oscene a chi salta alla… - iamamexal : RT @Caterin51892334: Io comunque questo fandom non lo riconosco più. Tra chi imposta una narrativa con conseguenze oscene a chi salta alla… - Caterin51892334 : Io comunque questo fandom non lo riconosco più. Tra chi imposta una narrativa con conseguenze oscene a chi salta al… - DanielaUlgheri : @rainbow20202020 Ma mi spiegate x bene ke e successo?ho visto una pagina dove dicono ke salta la festa x via di alcuni vip -