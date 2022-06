Flamengo | ufficiale | Paulo Sousa esonerato dal club brasiliano

(Di venerdì 10 giugno 2022) Era nell’aria, divienesoltanto intorno alla mezzanotte italiana:non è più l’allenatore del, è statodaldopo l’inizio negativo di campionato con il quattordicesimo posto in classifica dopo le prime dieci giornate. L’ex allenatore della Fiorentina, lo ricordiamo, era letteralmente fuggito dalla nazionale della Polonia non rispettando il suo contratto per sposare la causa dei rossoneri carioca, ora il portoghese resta senza panchina. SportFace.

