Europei U21, Parisi: "Sfida difficile con la Svezia. Adesso testa all'Irlanda" (Di venerdì 10 giugno 2022) Fabiano Parisi, esterno sinistro dell'Italia U20 ha rilasciato delle dichiarazioni a Raisport al termine della Sfida contro la Svezia. "E' stata una partita dura. Ho corso per 90 minuti e alla fine mi sono venuti i crampi ma ho continuato a lottare perche' volevamo portare a casa la vittoria. Peccato per il risultato ma ci riproveremo ad Ascoli". Poi ha continuato: "Adesso dobbiamo recuperare tutte le energie sprecate contro la Svezia con la cura dell'alimentazione e del nostro corpo, cercheremo di arrivare al massimo alla partita contro l'Irlanda. Adesso cercheremo nell'ultima gara di portare a casa il miglior risultato possibile". L'attaccante azzurrino ha poi concluso: "Al termine della gara siamo riusciti a far emergere le nostre idee, quelle che mister Nicolato ci impone ...

