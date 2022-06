Elicottero scomparso | sono riprese le ricerche sull' Appennino

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 10 giugno 2022)nella zona di Pievelago, nel Modenese, ledell'la mattina del 9 giugnotosco-emiliano, quando era in corso un violento temporale con vento forte e pioggia battente. Il velivolo, con 7 persone a bordo (6 passeggeri e il pilota) era partito dall'aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca) ed era diretto nel Trevigiano. Faceva da giorni un servizio di spola tra le due aree per il trasporto di buyer stranieri in visita in aziende italiane.