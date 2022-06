Dopo 52 anni il Nanga Parbat restituisce il secondo scarpone di Gunther Messner: confermata la tesi di Reinhold (Di venerdì 10 giugno 2022) A 52 anni di distanza alcuni abitanti delle valli del Nanga Parbat hanno recuperato il secondo scarpone appartenuto a Gunther Messner, arrampicatore italiano, che morì durante la discesa della catena montuosa pakistana, travolto da una valanga. A darne la notizia è stato proprio il fratello Reinhold con un post sul proprio profilo Instagram. I fratelli Messner, Dopo alcuni anni di arrampicate sui rilievi italiani ed europei, nel 1970 si aggregarono alla spedizione di alcuni scalatori tedeschi per raggiungere la vetta del Nanga Parbat. Dopo alcuni giorni di scalata sull’impegnativo versante Rupal, all’epoca mai tentata, i due fratelli guadagnarono la ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 10 giugno 2022) A 52di distanza alcuni abitanti delle valli delhanno recuperato ilappartenuto a, arrampicatore italiano, che morì durante la discesa della catena montuosa pakistana, travolto da una valanga. A darne la notizia è stato proprio il fratellocon un post sul proprio profilo Instagram. I fratellialcunidi arrampicate sui rilievi italiani ed europei, nel 1970 si aggregarono alla spedizione di alcuni scalatori tedeschi per raggiungere la vetta delalcuni giorni di scalata sull’impegnativo versante Rupal, all’epoca mai tentata, i due fratelli guadagnarono la ...

