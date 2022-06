ATP Stoccarda, l’avversario di Matteo Berrettini in semifinale. Ranking e precedenti (Di venerdì 10 giugno 2022) Domani, sabato 11 giugno, nella prima semifinale del torneo ATP 250 di Stoccarda, Matteo Berrettini affronterà il tedesco Oscar Otte, numero 61 del Ranking (mentre l’azzurro è il numero 10). Il match sarà il primo che si giocherà sul Campo Centrale alle ore 11.30. Sarà la terza volta che i due tennisti si affrontano, la prima in un torneo ATP: i due precedenti, curiosamente, risalgono entrambi a tornei dello Slam, ed in entrambe le circostanze a spuntarla è stato Matteo Berrettini, sempre in quattro set. Quella di domani, dunque, sarà la prima sfida tra i due a giocarsi al meglio dei tre set. Lo scorso anno i due si sono incontrati nel quarto turno degli US Open: a New York sul cemento outdoor l’azzurro vinse per 6-4 3-6 6-3 6-2. Più datato il primo ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) Domani, sabato 11 giugno, nella primadel torneo ATP 250 diaffronterà il tedesco Oscar Otte, numero 61 del(mentre l’azzurro è il numero 10). Il match sarà il primo che si giocherà sul Campo Centrale alle ore 11.30. Sarà la terza volta che i due tennisti si affrontano, la prima in un torneo ATP: i due, curiosamente, risalgono entrambi a tornei dello Slam, ed in entrambe le circostanze a spuntarla è stato, sempre in quattro set. Quella di domani, dunque, sarà la prima sfida tra i due a giocarsi al meglio dei tre set. Lo scorso anno i due si sono incontrati nel quarto turno degli US Open: a New York sul cemento outdoor l’azzurro vinse per 6-4 3-6 6-3 6-2. Più datato il primo ...

