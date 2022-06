Aborto, la risoluzione europea contro le molestie anti-choice è un grande passo avanti (Di venerdì 10 giugno 2022) di Roberta Ravello La rete EPF european Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights (EPF) informa che l’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha adottato una importante risoluzione dal titolo “Accesso all’Aborto in Europa: fermare le molestie anti-choice” (il testo 2439/2022 si trova qui), votata all’unanimità, sulla base della relazione della senatrice Margreet de Boer (Paesi Bassi, SOC). Questo documento rappresenta un passo innovativo: qui un organo parlamentare europeo, che riunisce 46 Stati, esprime la propria preoccupazione per le molestie e le violenze perpetrate da attivisti anti-Aborto nei confronti di persone che garantiscono l’accesso ad aborti liberi e sicuri. Tra le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) di Roberta Ravello La rete EPFn Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights (EPF) informa che l’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha adottato una importantedal titolo “Accesso all’in Europa: fermare le” (il testo 2439/2022 si trova qui), votata all’unanimità, sulla base della relazione della senatrice Margreet de Boer (Paesi Bassi, SOC). Questo documento rappresenta uninnovativo: qui un organo parlamentare europeo, che riunisce 46 Stati, esprime la propria preoccupazione per lee le violenze perpetrate da attivistinei confronti di persone che garscono l’accesso ad aborti liberi e sicuri. Tra le ...

