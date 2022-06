Valencia | Gattuso show | Jorge Mendes | il gattino e Barbara | VIDEO

Advertising

TuttoMercatoWeb : ?? #Gattuso appena atterrato a #Valencia: 'Sono molto felice' - Corriere : Gattuso e le accuse sui social: «La mia è una famiglia di emigranti, come potrei essere razzista?» - DiMarzio : .@valenciacf, c'è la firma di #Gattuso - Ajaygolmalgobi : RT @SkySport: Gattuso al Valencia, gli allenatori e i giocatori italiani al Mestalla prima di lui #SkySport #Gattuso #Valencia https://t.c… - SkySport : Gattuso al Valencia, gli allenatori e i giocatori italiani al Mestalla prima di lui #SkySport #Gattuso #Valencia -

iniziata ufficialmente l'avventura dial. Il club spagnolo è diventato, in particolare negli ultimi vent'anni, una sorta di colonia per gli italiani. Il calabrese sarà il terzo mister (e c'è chi ha fatto il bis), in .... A tutto campo. Senza limiti né catene. Gennaroallo stato puro, purissimo quello che si è presentato nell'affollatissima sala stampa del Mestalla per spiegare ai tifosi del...Presentazione scoppiettante del nuovo tecnico del Valencia che non le manda a dire ai giornalisti che lo provocano.È un Gennaro Gattuso subito, per così dire, carico a mille durante la conferenza di presentazione come nuovo tecnico del Valencia. Oltre a rispondere alle domande sulla sua nuova squadra, Ringhio ha a ...