Ultime Notizie – Capo (Mirabilandia): ‘Binomio sempre più forte con Ducati’ (Di giovedì 9 giugno 2022) La presentazione del ‘World Ducati Week’ (WDW) si è svolta a Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia e il primo al mondo a ospitare un’area interamente dedicata a un brand motociclistico nello spazio ‘Ducati World’. Dal 2019 l’area di 35.000 mq si è tinta di rosso intorno a Desmo Race, l’esclusivo roller coaster interattivo a doppio binario che simula la guida di una moto Panigale V4 per far sentire tutti dei veri piloti. E in occasione della presentazione della WDW hanno voluto testarla anche i piloti Ducati, provando emozioni simili a quelle della pista. “Parliamo la stessa lingua noi e Ducati -il commento di Riccardo Capo, Direttore Generale di Mirabilandia- un bel connubio con un brand fortissimo tra l’altro del territorio, noi siamo felicissimi di aver investito tanti anni fa in questa partnership e devo dire ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) La presentazione del ‘World Ducati Week’ (WDW) si è svolta a, il parco divertimenti più grande d’Italia e il primo al mondo a ospitare un’area interamente dedicata a un brand motociclistico nello spazio ‘Ducati World’. Dal 2019 l’area di 35.000 mq si è tinta di rosso intorno a Desmo Race, l’esclusivo roller coaster interattivo a doppio binario che simula la guida di una moto Panigale V4 per far sentire tutti dei veri piloti. E in occasione della presentazione della WDW hanno voluto testarla anche i piloti Ducati, provando emozioni simili a quelle della pista. “Parliamo la stessa lingua noi e Ducati -il commento di Riccardo, Direttore Generale di- un bel connubio con un brand fortissimo tra l’altro del territorio, noi siamo felicissimi di aver investito tanti anni fa in questa partnership e devo dire ...

Advertising

sole24ore : ?? #Mosca ricatta l’#Occidente: il #grano può partire solo se vengono tolte le #sanzioni contro la #Russia. La àTurc… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - robdeangeliss : Dazn, ecco i nuovi pacchetti per la stagione 22-23': aumento dei prezzi e limitazioni sulla visione… - sole24ore : ?? #UrsulaVonderLeyen , ricostruiremo l’ #Ucraina, è nostro dovere: -