Traffico Roma del 09-06-2022 ore 09:30 (Di giovedì 9 giugno 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione ancora molto intenso il Traffico su entrambe le carreggiate del raccordo in interna file tra Prenestina via Ostiense in esterna code tra la Roma Fiumicino e la altri rallentamenti tra Ottavia e la Pisana Traffico in via di normalizzazione sul tratto Urbano della A24 rimangono ancora rallentamenti e code a tratti in entrambi i sensi di marcia e sulla tangenziale Traffico rallentato tra Tiburtina e Corso Francia in direzione del Foro Italico in zona Torre Spaccata ci sono file per incidente in via Giovanni Camillo peresio all’altezza di via Augusto Lupi situazione analoga alla Balduina con un incidente in largo Damiano Chiesa all’incrocio con via Ugo De Carolis e rimangono le code per un incidente avvenuto in precedenza sulla Cassia bis tra ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione ancora molto intenso ilsu entrambe le carreggiate del raccordo in interna file tra Prenestina via Ostiense in esterna code tra laFiumicino e la altri rallentamenti tra Ottavia e la Pisanain via di normalizzazione sul tratto Urbano della A24 rimangono ancora rallentamenti e code a tratti in entrambi i sensi di marcia e sulla tangenzialerallentato tra Tiburtina e Corso Francia in direzione del Foro Italico in zona Torre Spaccata ci sono file per incidente in via Giovanni Camillo peresio all’altezza di via Augusto Lupi situazione analoga alla Balduina con un incidente in largo Damiano Chiesa all’incrocio con via Ugo De Carolis e rimangono le code per un incidente avvenuto in precedenza sulla Cassia bis tra ...

