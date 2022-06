Titoli Stato: spread Btp-Bund apre in rialzo a 213 punti (Di giovedì 9 giugno 2022) Milano, 9 giu. (Adnkronos) - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 213 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano si attestata al 3,51%. Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) Milano, 9 giu. (Adnkronos) - Lotra Btp etedeschiina 213. Il rendimento del titolo decennale italiano si attestata al 3,51%.

