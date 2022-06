TIM vi dà lo smartphone subito e la prima rata la pagate dopo l’estate (Di giovedì 9 giugno 2022) TIM ha lanciato l'iniziativa Goditi l'estate con TIMFin per chi vuole acquistare uno smartphone a rate. Ecco come funziona L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 9 giugno 2022) TIM ha lanciato l'iniziativa Goditi l'estate con TIMFin per chi vuole acquistare unoa rate. Ecco come funziona L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

Alexandros6617 : @TIM4ULuca Salve. Non riesco a finalizzare acquisto smartphone per problema aggiornamento dati su modulo Tim Fin. N… - Alexandros6617 : @TIM_Official Segnalo l'assoluta inefficienza del servizio assistenza clienti. Cercavo di acquistare smartphone on-… - easter_74 : La rete 4G di TIM sta facendo la stessa fine della 3G quando arrivò il 4G. Fa letteralmente cagare. Peccato che il… - SorellaGertrud : “Mamma va il telefono nuovo che t ho regalato?” (ndr. Brondi amico sa la Madonna…smartphone x agee) “Quello li del… - dr_kira_smith : @boni_castellane Questa sarebbe la connessione che pago come 20 Mega TIM. In più, 10€ al mese in bolletta la promo… -