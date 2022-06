Svezia Italia U21 1-0 LIVE | non ce la fa Lovato | esordio per Viti

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 9 giugno 2022) Allo Stadio Olympia di Helsingborg, il match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria traU21 eU21: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Olympia di Helsingborg,U21 nel match valido per il gruppo F di qualificazione agli Europei di categoria. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiU21 1-0 1? Ha preso il via il match 3? Subito problemi per, colpito al volto 4? Scintille tra Pellegri e Vagic a gioco fermo, inizio molto spezzettato e confuso: giallo per entrambi 9? GOL– Azione confusa su calcio d’angolo, Gustavsson mette in mezzo indisturbato con la deviazione di Parisi che fa carambolare la palla in porta 20? Avvio sonnolento per ...