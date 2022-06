Sufficiente in difesa, rimandata in tecnologia. La pagella Ecfr sull’Ue (Di giovedì 9 giugno 2022) “La sovranità europea non significa costruire steccati o ritirarsi dalla scena mondiale, né dovrebbe esistere in opposizione alla sovranità nazionale. Si tratta invece di potenziare la capacità dell’Unione europea di gestire le complesse interdipendenze che caratterizzano il mondo di oggi”. Perché non si possono mantenere o proiettare i propri valori senza un’infrastruttura in salute dove possano esistere. Con questa premessa l’European Center on Foreign Relations (Ecfr) apre il suo ultimo rapporto sui contributi di ogni paese Ue alla sovranità collettiva dei Ventisette. Il giudizio complessivo fa risaltare subito le criticità: la sovranità Ue ottiene un “buono” su salute ed economia, ma è solo “Sufficiente” in difesa, migrazione e clima – e bocciata per quanto riguarda la tecnologia, un vero tallone d’Achille per una ... Leggi su formiche (Di giovedì 9 giugno 2022) “La sovranità europea non significa costruire steccati o ritirarsi dalla scena mondiale, né dovrebbe esistere in opposizione alla sovranità nazionale. Si tratta invece di potenziare la capacità dell’Unione europea di gestire le complesse interdipendenze che caratterizzano il mondo di oggi”. Perché non si possono mantenere o proiettare i propri valori senza un’infrastruttura in salute dove possano esistere. Con questa premessa l’European Center on Foreign Relations () apre il suo ultimo rapporto sui contributi di ogni paese Ue alla sovranità collettiva dei Ventisette. Il giudizio complessivo fa risaltare subito le criticità: la sovranità Ue ottiene un “buono” su salute ed economia, ma è solo “” in, migrazione e clima – e bocciata per quanto riguarda la, un vero tallone d’Achille per una ...

