Softball: in Italia un girone e fase finale dei Mondiali 2023-2024! Irlanda e Spagna ospiteranno gli altri raggruppamenti (Di giovedì 9 giugno 2022) L’Italia ospiterà un girone e la fase finale a 8 squadre dei Mondiali di Softball che andranno in scena su un arco di tempo che va dal 2023 al 2024. Per la prima volta la rassegna iridata andrà in scena nel nostro Paese, oltre che in Irlanda (Donabate, County Fingal) e in Spagna (Valencia), le altre scelte della WBSC per il nuovo regime della competizione. Ci saranno, infatti, una fase preliminare a tre gironi da sei squadre ciascuno, per un totale di 18, e poi un round finale, tra i due anni citati, che andranno a decretare la nuova squadra campione iridata. Tale gruppo sarà composto dalle due migliori classificate dei precedenti e da due wild card. L’Italia ospiterà il ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) L’ospiterà une laa 8 squadre deidiche andranno in scena su un arco di tempo che va dalal 2024. Per la prima volta la rassegna iridata andrà in scena nel nostro Paese, oltre che in(Donabate, County Fingal) e in(Valencia), le altre scelte della WBSC per il nuovo regime della competizione. Ci saranno, infatti, unapreliminare a tre gironi da sei squadre ciascuno, per un totale di 18, e poi un round, tra i due anni citati, che andranno a decretare la nuova squadra campione iridata. Tale gruppo sarà composto dalle due migliori classificate dei precedenti e da due wild card. L’ospiterà il ...

