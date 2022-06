Salerno, rapina con parrucca lunga e pistola in banca: ladro in fuga con 100mila euro (Di giovedì 9 giugno 2022) Un colpo da centomila euro è stato messo a segno stamattina nella filiale della banca Campania Centro, in via Trento, tra i quartieri di Pastena e Mercatello, a Salerno. Un uomo sui 35-40 anni, con capelli lunghi, forse una parrucca, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 9 giugno 2022) Un colpo da centomilaè stato messo a segno stamattina nella filiale dellaCampania Centro, in via Trento, tra i quartieri di Pastena e Mercatello, a. Un uomo sui 35-40 anni, con capelli lunghi, forse una, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

