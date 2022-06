Salernitana | scelto il successore di Sabatini | il comunicato ufficiale

(Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La ricerca è giunta al termine. Dopo i colloqui infruttuosi con Bigon, lahaufficialmente ildi. A ricoprire il ruolo di direttore sportivo sarà Morgan De Sanctis, ex portiere di Napoli e Roma e con un passato da dirigente proprio con la società capitolina. A comunicare la notizia è stato lo stesso club granata, con il neo dirigente del Cavalluccio Marino che ha posato in foto stringendo la mano al presidente Danilo Iervolino. “L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con Morgan De Sanctis e di avergli affidato l’incarico di Direttore Sportivo del club granata. La scelta so inserisce in un progetto più ampio all’insegna dell’innovazione e ad un nuovo modo dinamico e trasversale di intendere il mondo ...

'Nella vita si fanno delle scelte. Io hosin dal primo giorno di dire la verità. All'inizio della mia avventura ho detto che bisognava ...squadra per squadra Davide Nicola e la...Dopo l'ultima esperienza in Serie A con la, che lo ha esonerato il 17 ottobre scorso in ... Per puntare al vertice nella stagione 2022/2023, il presidente del Grifo Santopadre ha... Lovato, obiettivo primario della Salernitana. Scelto il nuovo ds Bigon La nuova offerta della piattaforma digitale per la stagione ormai alle porte della massima serie: Serie A 2022/2023 e notevoli novità in fatto di sport e di calcio per la prossima stagione ...Dopo la parentesi Soncin nelle ultime giornate del campionato di A, il patron Niederauer ha scelto il nuovo tecnico per la prossima stagione ...