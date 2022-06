RAZER KISHI V2: novità del mobile gaming (Di giovedì 9 giugno 2022) Il mobile gaming ha una nuova dimensione con l’arrivo di RAZER KISHI V2 Quest’oggi RAZER, il leader globale nel lifestyle gaming, ha annunciato il lancio di KISHI V2 per Android, con una versione per iPhone confermata per la fine dell’anno. Con controlli di livello console, un ponte estendibile per il massimo della compatibilità e l’app gratuita RAZER Nexus integrata, KISHI V2 migliora il suo predecessore. Questo annuncio dà il via alla nuova generazione dell’innovativo e apprezzato controller per il gaming su mobile, che porta controllo e giocabilità in stile console sullo smartphone. Con la crescita esplosiva del gioco basato su cloud e del casting su piattaforme mobile, il ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 9 giugno 2022) Ilha una nuova dimensione con l’arrivo diV2 Quest’oggi, il leader globale nel lifestyle, ha annunciato il lancio diV2 per Android, con una versione per iPhone confermata per la fine dell’anno. Con controlli di livello console, un ponte estendibile per il massimo della compatibilità e l’app gratuitaNexus integrata,V2 migliora il suo predecessore. Questo annuncio dà il via alla nuova generazione dell’innovativo e apprezzato controller per ilsu, che porta controllo e giocabilità in stile console sullo smartphone. Con la crescita esplosiva del gioco basato su cloud e del casting su piattaforme, il ...

