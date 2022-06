Prezzi abbonamento Dazn 2022-2023: cosa cambia per chi vuole vedere la Serie A (Di giovedì 9 giugno 2022) La Serie A 2022-2023 sarà ancora, per sette partite su dieci alla settimana, in esclusiva su Dazn. L'azienda, tramite un comunicazione disponibile su Dazn.com, ha chiarito quelle che saranno le caratteristiche dei servizi proposti per la prossima stagione. La novità è Dazn Plus In base a quanto emerso Dazn prevedrà due tipologie di abbonamento. Uno di tipo Standard, per il quale non ci saranno variazioni rispetto alla passata stagione. Costerà, infatti, 29,99 euro. Con essa si potranno registrare fino a due dispositivi, che potranno funzionare simultaneamente ma dovranno essere collegati alla stessa rete. La novità, invece, è la versione Plus. Chi vorrà fruire dei servizi attraverso due dispositivi connessi ad una rete diversa dovrà avvalersi di ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 9 giugno 2022) Lasarà ancora, per sette partite su dieci alla settimana, in esclusiva su. L'azienda, tramite un comunicazione disponibile su.com, ha chiarito quelle che saranno le caratteristiche dei servizi proposti per la prossima stagione. La novità èPlus In base a quanto emersoprevedrà due tipologie di. Uno di tipo Standard, per il quale non ci saranno variazioni rispetto alla passata stagione. Costerà, infatti, 29,99 euro. Con essa si potranno registrare fino a due dispositivi, che potranno funzionare simultaneamente ma dovranno essere collegati alla stessa rete. La novità, invece, è la versione Plus. Chi vorrà fruire dei servizi attraverso due dispositivi connessi ad una rete diversa dovrà avvalersi di ...

