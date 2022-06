Prevenire è meglio che curare!

Leggi su amica

(Di giovedì 9 giugno 2022) foto: gettyimages Domanda da un milione di dollari. Vi siete mai chiesti il motivo per cui le zanzare prendano di mira alcuni più di altri? Uno studio pubblicato su Nature Communications ha provato a rispondere con una ricerca condotta sul comportamento di 12.300 zanzare della specie Aedes aegypti e studiandone oltre 1,2 milioni di traiettorie. Sapete cosa hanno scoperto? Che questi insetti sono attratti dall’odore della CO? che segnala la presenza di un mammifero. Dunque, si può dire che le zanzare avvertono la presenza di una “preda” grazie all’anidride carbonica che questa emette respirando. Morale della favola? Non serve scappare, perché i loro raggi X ci percepiscono sempre e comunque. Ovvero: le zanzare ci scelgono prima ancora di vederci e prima ancora che noi vediamo loro. Quindi che cosa si può fare? foto: gettyche ...