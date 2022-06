Pietro Sparvoli, una stella sta nascendo (Di giovedì 9 giugno 2022) Prossimamente lo vedremo in Prisma, serie italiana Amazon dai creatori di Skam Italia e al cinema al fianco di un pezzo da novanta come Toni Servillo, il film è “La Tenerezza” di Roberto Andò. Zon.it ha incontrato Pietro Sparvoli, interprete di Mirko in Di4ari, serie Netflix dedicata al pubblico pre-teen, uscita lo scorso 18 Maggio e già in odore di conferma per una seconda stagione. Pietro, c’è qualcosa in cui tu e Mirko vi somigliate? Mirko non mi somiglia molto, ne condivido però la passione per la musica. “Diari”, è stato il tuo primo set importante. Posso solo immaginare l’emozione del primo giorno. Sì assolutamente, è stata una lavorazione lunga ma ho bellissimi ricordi di ogni location. Aneddoti della lavorazione? Qual è stata la scena più difficile da girare e perché? La scena a Roma, quella dell’episodio 7 in ... Leggi su zon (Di giovedì 9 giugno 2022) Prossimamente lo vedremo in Prisma, serie italiana Amazon dai creatori di Skam Italia e al cinema al fianco di un pezzo da novanta come Toni Servillo, il film è “La Tenerezza” di Roberto Andò. Zon.it ha incontrato, interprete di Mirko in Di4ari, serie Netflix dedicata al pubblico pre-teen, uscita lo scorso 18 Maggio e già in odore di conferma per una seconda stagione., c’è qualcosa in cui tu e Mirko vi somigliate? Mirko non mi somiglia molto, ne condivido però la passione per la musica. “Diari”, è stato il tuo primo set importante. Posso solo immaginare l’emozione del primo giorno. Sì assolutamente, è stata una lavorazione lunga ma ho bellissimi ricordi di ogni location. Aneddoti della lavorazione? Qual è stata la scena più difficile da girare e perché? La scena a Roma, quella dell’episodio 7 in ...

