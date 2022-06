Pallanuoto, Mondiali 2022: i convocati dell’Italia. Settebello con 5 elementi della Pro Recco (Di giovedì 9 giugno 2022) In vista dei Mondiali 2022 di Pallanuoto maschile, in calendario dal 21 giugno al 3 luglio, che si disputeranno tra Sopron e Budapest, in Ungheria, il Settebello, campione del mondo in carica, svolgerà un collegiale insieme alla Croazia che culminerà in due incontri amichevoli. Il CT Alessandro Campagna ha sciolto le riserve ed ha diramato la lista dei 13 convocati e dei 2 giocatori di riserva per la rassegna iridata: figurano tra i prescelti 5 elementi della Pro Recco, campione d’Italia e d’Europa, mentre le due riserve sono Vincenzo Renzuto e Jacopo Alesiani (AN Brescia). Nella prima fase a gironi le prime classificate di ciascun raggruppamento si qualificano direttamente per i quarti di finale, mentre le seconde e le terze affronteranno gli ottavi ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) In vista deidimaschile, in calendario dal 21 giugno al 3 luglio, che si disputeranno tra Sopron e Budapest, in Ungheria, il, campione del mondo in carica, svolgerà un collegiale insieme alla Croazia che culminerà in due incontri amichevoli. Il CT Alessandro Campagna ha sciolto le riserve ed ha diramato la lista dei 13e dei 2 giocatori di riserva per la rassegna iridata: figurano tra i prescelti 5Pro, campione d’Italia e d’Europa, mentre le due riserve sono Vincenzo Renzuto e Jacopo Alesiani (AN Brescia). Nella prima fase a gironi le prime classificate di ciascun raggruppamento si qualificano direttamente per i quarti di finale, mentre le seconde e le terze affronteranno gli ottavi ...

Advertising

zazoomblog : Pallanuoto i convocati del ct Campagna per i Mondiali 2022 in Ungheria - #Pallanuoto #convocati #Campagna - sportface2016 : #Pallanuoto, i convocati del ct Campagna per i Mondiali in #Ungheria - Giornaleditalia : #italpresssport Pallanuoto: Mondiali. Campagna ne convoca 13 per Sopron e Budapest - corsia4it : #nuoto #acquelibere #tuffi #highdiving #pallanuoto #sincro 2??9?? atleti provenienti dai sei continenti sono in cor… - Nuotomania : DA OASPORT - #Fondo #Nuoto #Nuotoartistico #Sportintv #Tuffi Budapest 2022, calendario mondiali nuoto, pallanuoto,… -