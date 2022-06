Onu: Svizzera in Consiglio sicurezza, atteso voto storico (Di giovedì 9 giugno 2022) Salvo improbabili imprevisti, la Svizzera si appresta a vivere oggi una "giornata storica" con il voto in programma a New York per entrare per la prima volta nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 giugno 2022) Salvo improbabili imprevisti, lasi appresta a vivere oggi una "giornata storica" con ilin programma a New York per entrare per la prima volta neldidelle Nazioni ...

Oltre alla Svizzera si tratta di Malta, Giappone, Mozambico ed Ecuador. A pronunciarsi sarà l'Assemblea generale dell'Onu. La candidatura elvetica risale al 2011, ma non tutti i partiti sono a favore. Seggio all'ONU. Cassis: "Svizzera verso un capitolo importante della sua storia". Con tutta probabilit la Svizzera entrer per la prima volta nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per un mandato nel 2023 e 2024. Insieme alla conferenza sull'Ucraina di Lugano, questo passo rappresenta un capitolo ...