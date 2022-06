(Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – ““: si è scagliata contro l’imputato, colui che gli ha ucciso il figlio, chiuso in cella, ladi Giuseppe, uno dei due giovani scambiati per ladri e assassinati a colpi di pistola da Vincenzo Palumbo, l’autotrasportatore di 53 anni accusato dalla Procura di Napoli (sostituti procuratori di Napoli Luciano D’Angelo e Daniela Varone) del duplicevolontario avvenuto la notte tra il 28 e il 29 ottobre 2021, ad Ercolano, in provincia di Napoli, costato la vita anche a Tullio. Il presidenteprima sezioneCorte di Assise di Napoli, che stava ascoltando la testimonianza di uno dei carabinieri intervenuto quella notte sul luogotragedia, è ...

Advertising

anteprima24 : ** Omicidio Fusella-Pagliaro: madre della ... ** -

anteprima24.it

... colui che gli ha ucciso il figlio, chiuso in cella, la madre di Giuseppe, uno dei due ...di Napoli (sostituti procuratori di Napoli Luciano D'Angelo e Daniela Varone) del duplice...Ragazzi uccisi, al via il processo con rito immediato contro Palumbo Iniziato il dibattimento sull'di Tullio Pagliaro e Giuseppe. Prossima udienza il 9 giugno Un'altra pagina nera ... Omicidio Fusella-Pagliaro: madre della vittima urla "assassino" all'imputato I giovani furono uccisi con due colpi di pistola calibro 40 la notte tra il 28 e il 29 ottobre 2021, ad Ercolano ..."Assassino, assassino": si è scagliata contro l'imputato, colui che gli ha ucciso il figlio, chiuso in cella, la madre di Giuseppe Fusella, uno dei due giovani scambiati per ladri e assassinati a colp ...