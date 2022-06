MotoGP, Jack Miller passa ufficialmente alla KTM: accordo fino al 2024 (Di giovedì 9 giugno 2022) Giorno di ufficialità quello odierno. La KTM ha dato conferma di quello che già si immaginava, dopo quanto comunicato dalla Ducati in MotoGP negli ultimi giorni, ovvero il passaggio dell’australiano Jack Miller dalla Rossa alla squadra austriaca nel team ufficiale al fianco di Brad Binder. Un accordo biennale per le stagioni 2023 e 2024. Miller può vantare un’esperienza decennale nel Circus delle due-ruote, con il 2014 in Moto3 a rappresentare la sua stagione migliore dal punto di vista dei risultati. Nella scuderia Red Bull KTM Ajo di Aki Ajo sfiorò il titolo della minima cilindrata, conquistando sei vittorie nei singoli GP. BREAKING NEWS @JackMilleraus will race for Red Bull KTM ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) Giorno di ufficialità quello odierno. La KTM ha dato conferma di quello che già si immaginava, dopo quanto comunicato dDucati innegli ultimi giorni, ovvero ilggio dell’australianoRossasquadra austriaca nel team ufficiale al fianco di Brad Binder. Unbiennale per le stagioni 2023 epuò vantare un’esperienza decennale nel Circus delle due-ruote, con il 2014 in Moto3 a rappresentare la sua stagione migliore dal punto di vista dei risultati. Nella scuderia Red Bull KTM Ajo di Aki Ajo sfiorò il titolo della minima cilindrata, conquistando sei vittorie nei singoli GP. BREAKING NEWS @aus will race for Red Bull KTM ...

Advertising

MotociclismoIT : Dopo cinque stagioni con #Ducati in MotoGP le strade di Jack Miller e della Casa di Borgo Panigale si separeranno a… - MotorcycleSp : Il passaggio di Jack Miller alla Red Bull KTM in MotoGP nel 2023 è arrivato questa mattina, lasciand... #MotoGP… - automotorinews : ??? #MotoGP, è UFFICIALE: Jack #Miller passa in #Ktm nel 2023 ? Il pilota australiano dice così addio alla #Ducati:… - infoitsport : MotoGP: Jack Miller lascia Ducati, c'è la firma con Ktm - Sportmediaset - infoitsport : MotoGP, KTM ha deciso: contratto biennale per Jack Miller -