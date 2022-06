Mario Draghi interviene all' Ocse

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo la cena con il premier francesce Emmanuel Macron, il presidente del Consiglioè arrivato alle 9.30 nella sede dell'a Parigi per pronunciare il discorso di apertura in occasione della conferenza ministeriale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. E' infatti l'Italia a presiedere la riunione ministeriale, che secondo i dettagli del programma avrà avvio alle 10 durante la quale verrà dibattuto il tema "Il futuro che vogliamo: politiche migliori per la prossima generazione e una transizione sostenibile". Insieme aè presente anche la Norvegia e il Messico. Il premier è arrivato a Parigi nella serata di mercoledì 8 ed è stato accolto nel cortile dell'Eliseo dal presidente francese, Emmanuel Macron: i due leader hanno successivamente cenato ...