Lorenzo Fragola e gli attacchi di panico: quali sintomi e cosa fare? I consigli dello psichiatra (Di giovedì 9 giugno 2022) L'ultimo caso noto è stato quello del cantante Lorenzo Fragola , che ha postato un video alle 4 del mattino sulla piattaforma social TikTok , dopo un attacco di panico in piena notte. 'Posso dire che ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 giugno 2022) L'ultimo caso noto è stato quello del cantante, che ha postato un video alle 4 del mattino sulla piattaforma social TikTok , dopo un attacco diin piena notte. 'Posso dire che ...

Advertising

annamariamoscar : Lorenzo Fragola, grazie per aver parlato di attacchi di panico (anche a chi non ha empatia) - greenMe_it : Lorenzo Fragola, grazie per aver parlato di attacchi di panico (anche a chi non ha empatia) - AllMusicItalia : Lorenzo Fragola ha condiviso su TikTok il video di un suo Attacco di panico. Ecco il video, le sue parole e le moti… - galwaysunflower : RT @filosophia10: Lorenzo fragola che percula Mameli ma in che simulazione siamo? - soindecisa : ma Mameli e Lorenzo Fragola stanno insieme??????????? -