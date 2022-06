LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: quattro all’attacco, gruppo a 2?. 80 km all’arrivo (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Giro DEL Delfinato 2022 14.55 Ricordiamo che nel finale i corridori affronteranno due GPM di quarta categoria, racchiusi negli ultimi 30 km. Trattasi del Col du Bois Clair (2,7 km al 3,7%) e della Cote de Vergisson (1,8 km al 4,8%). 14.52 Lo scalatore della Movistar Enric Mas ha avuto bisogno del soccorso dell’auto medica: problemi alla spalla sinistra per lui che è 13esimo in classifica a 2’07” da Wout Van Aert. 14.49 Raggiunta la metà di tappa, mancano 81 km al traguardo di Chaintré. 14.46 Mas intanto è rientrato in gruppo. 14.43 E infatti cala nettamente anche il distacco, ora siamo a 2’10”. 14.40 Cambia la situazione in gruppo: si porta a dettare il ritmo la BikeExchange – Jayco. 14.37 Al ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDEL14.55 Ricordiamo che nel finale i corridori affronteranno due GPM di quarta categoria, racchiusi negli ultimi 30 km. Trattasi del Col du Bois Clair (2,7 km al 3,7%) e della Cote de Vergisson (1,8 km al 4,8%). 14.52 Lo scalatore della Movistar Enric Mas ha avuto bisogno del soccorso dell’auto medica: problemi alla spalla sinistra per lui che è 13esimo in classifica a 2’07” da Wout Van Aert. 14.49 Raggiunta la metà di, mancano 81 km al traguardo di Chaintré. 14.46 Mas intanto è rientrato in. 14.43 E infatti cala nettamente anche il distacco, ora siamo a 2’10”. 14.40 Cambia la situazione in: si porta a dettare il ritmo la BikeExchange – Jayco. 14.37 Al ...

