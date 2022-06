Lautaro visto da chi l'ha scoperto: 'Mi ha colpito in 30 minuti. E il paragone con Aguero…' (Di giovedì 9 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 9 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore :: Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Advertising

FBiasin : Non ho visto la #finalissma, ma così a naso credo che il commento possa essere il solito: #Lautaro, tenerselo stret… - vlahovismopuro : Spettacolo: .interisti sbavano per quello che era 'mezzo Lautaro, cascatore e raccomandato da stampa gobba' .dyba… - sportli26181512 : Lautaro visto da chi l’ha scoperto: 'Mi ha colpito in 30 minuti. E il paragone con Aguero…': Lautaro visto da chi l… - Gazzetta_it : 'Mi ha colpito in 30 minuti. Il paragone con Aguero…': #Lautaro visto da chi l’ha scoperto - innercvild : Ma visto che Dybala va all'inter, Lautaro può venire alla Juve? -